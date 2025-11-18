SCHNEIDER INAUGURÓ EL NUEVO TALLER METALÚRGICO, UNA INFRAESTRUCTURA CLAVE PARA EL SECTOR TABACALERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Colonia Benítez, el Gobierno provincial inauguró el nuevo Taller Metalúrgico de la Cooperativa Tabacalera.

Junto a la vicegobernadora, Silvana Schneider, acompañaron el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; la presidente de la Cooperativa, Adela Rodríguez; miembros de la comisión directiva y productores de la zona.

El nuevo espacio permitirá la reparación y mantenimiento de estufas Bulk Curing, gabinetes de secado y distintas estructuras metálicas utilizadas en el proceso de curado del tabaco. Con esta incorporación, los productores podrán optimizar tiempos de trabajo, mejorar la eficiencia productiva y reducir costos operativos durante toda la campaña tabacalera.

Durante la recorrida por las instalaciones, la vicegobernadora destacó la importancia del proyecto: “Este taller no es solo infraestructura: es trabajo, es arraigo rural y es una herramienta real para que nuestros productores sigan creciendo. Cada familia tabacalera sabe lo que significa contar con un servicio de mantenimiento confiable durante la campaña. Hoy estamos dando una respuesta concreta a esa necesidad”.

Schneider remarcó el rol estratégico del sector:

“La producción de tabaco en el Chaco es sinónimo de trabajo, inversión y desarrollo. Detrás de cada campaña hay familias y conocimientos que forman parte de nuestra identidad productiva. Acompañar al sector es impulsar la economía local y garantizar que nuestros productores sigan en el campo”. Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones:

“Este taller es el resultado de la articulación entre la Cooperativa, el Ministerio de Producción y las áreas técnicas del Gobierno. Cuando las instituciones se coordinan, las soluciones llegan al territorio y transforman la vida de la gente”.

Finalmente, Schneider, reafirmó el compromiso del Ejecutivo provincial con la reactivación económica: “Nuestro objetivo es claro: más herramientas, más tecnología y más oportunidades para los productores chaqueños. Hoy celebramos un avance, pero también proyectamos un futuro donde la producción agroindustrial siga siendo motor del desarrollo provincial”.

Relacionado