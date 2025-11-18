RESISTENCIA INVESTIGABAN UNA CAUSA DE ESTAFA INICIADA EN BUENOS AIRES: HAY DOS DEMORADOS
La investigación la iniciaron agentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta mañana, los agentes del Departamento Investigaciones Complejas realizaron un allanamiento en avenida Mosconi al 950, aproximadamente, bajo una causa de supuesta estafa. La investigación la inició el personal de la división Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de Buenos Aires. Dos personas fueron notificadas en libertad luego del operativo.
Tras el allanamiento, los agentes incautaron dos celulares y una polera de lana. A su vez notificaron en libertad a un hombre de 28 años y una mujer de 25. La investigación continúa.