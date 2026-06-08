EL INSTITUTO DE CULTURA DESTACÓ EL ROL ESTRATÉGICO DEL PERIODISMO EN LA DIFUSIÓN CULTURAL

”El rol social del periodista es fundamental para la difusión de todas las actividades culturales. Son quienes permiten que la información llegue a la ciudadanía y contribuyen a fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad”, expresó Mario Zorrilla, del Instituto de Cultura.

Este lunes, en el marco del Día del Periodista (que fue ayer) el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla junto a la directora del Complejo Guido Miranda reconocieron el trabajo de la prensa; oportunidad en la que agradeció el acompañamiento permanente de los medios de comunicación en la difusión de las actividades culturales de la provincia.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de cordialidad y reconocimiento mutuo, Zorrilla destacó la importancia de la labor periodística para acercar a la comunidad las propuestas culturales que se desarrollan en todo el territorio provincial.

Asimismo, valoró el compromiso de los trabajadores de prensa con la cobertura de eventos, espectáculos y actividades que forman parte de la agenda cultural chaqueña.

Por su parte, la directora del Complejo Cultural Guido Miranda, Sandra Sisti, agradeció el acompañamiento constante de los medios y el trabajo que realizan para visibilizar las propuestas impulsadas desde el espacio cultural.

“Queremos agradecer la buena predisposición de los periodistas para trabajar los fines de semana y feriados, acompañando cada una de las actividades que se realizan en nuestro complejo y en distintos espacios culturales de la provincia”, señaló.

El encuentro sirvió además para compartir un momento de camaradería y reconocimiento a quienes, desde su tarea cotidiana, contribuyen a informar y difundir el quehacer cultural, fortaleciendo el acceso de la comunidad a las distintas expresiones artísticas y culturales.

Desde el Instituto de Cultura renovaron su agradecimiento a los trabajadores de prensa y ratificaron el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para promover y visibilizar la riqueza cultural de la provincia.

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