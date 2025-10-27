ENTREGA DE INDUMENTARIA AL PERSONAL MUNICIPAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este lunes 27 de octubre, el intendente Pío Sander hizo efectiva la entrega de indumentaria de trabajo al personal de Servicios Públicos.

La actividad estuvo encabezada por Rubén Chávez, secretario del área, y contó con la presencia del intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, y el titular del gremio municipal SUOEM, Paulino Sánchez.

La entrega forma parte de los acuerdos alcanzados con el gremio municipal y comprende camisas, pantalones de grafa y borcegos, elementos esenciales para el desempeño diario del personal.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de los trabajadores municipales

