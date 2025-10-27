LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌Luego de celebrarse este domingo 26 las elecciones legislativas, la Secretaría de Servicios Públicos, dirigida por Rubén Chávez, junto a la Coordinación de Ambiente, a cargo de Daniel Nuske, llevaron adelante un operativo conjunto de limpieza y acondicionamiento en los establecimientos educativos que funcionaron como centros de votación.

Desde horas muy tempranas, las áreas municipales trabajaron intensamente para dejar en óptimas condiciones las escuelas, garantizando así espacios limpios y ordenados para su normal funcionamiento tras la jornada electoral.

