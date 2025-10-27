RESISTENCIA  DEMORAN A UN JOVEN CON UN CORTA CANDADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El elemento fue secuestrado y el sospechoso fue trasladado a la unidad policial.

Este mediodía, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad demoraron a un joven que fue sorprendido con un corta candado y observando los domicilios de la zona, en inmediaciones de calle 21 y las vías del ferrocarril.

Sucedió mientras que el personal policial se encontraba realizando tareas investigativas cuando observaron a un individuo en actitud sospechosa, llevando en sus manos un corta candado.

Al ser identificado, el joven de 20 años, no supo justificar su presencia en el lugar ni la tenencia del elemento mencionado.

Ante esta situación, se dio intervención al Equipo Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del corta candado y que el ciudadano sea notificado de las actuaciones.

