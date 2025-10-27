La advertencia de Alejandro Fantino a los libertarios en medio del exitismo por el triunfo electoral

«Está la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita y que haya un cambio profundo en serio.

Y que ustedes que tienen 18, 20 y 25 años vayan a buscar laburo con una nueva ley laboral, que haya un nuevo sistema previsional y que cambie Argentina profundamente en las bases», comenzó Fantino su editorial en su canal de streaming Neura. Y celebró:

«Ahora sí se abrieron las aguas del Mar Rojo».