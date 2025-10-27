Quién será la nueva ministra de Seguridad tras el desembarco de Patricia Bullrich en el Senado

La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, quedó definido que Patricia Bullrich asumirá el próximo 10 de diciembre su banca en el Senado de la Nación, dejando así su lugar como titular del Ministerio de Seguridad. Tras el categórico triunfo deen lasde este domingo, quedó definido que, dejando así su lugar como titular del Ministerio de Seguridad.

Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad es la noticia más sólida. En medio de la especulación por los cambios que Javier Milei pueda realizar en su gabinete , este reemplazo resulta más necesario que voluntario, dado que la cartera mencionada quedaría acéfala una vez que Bullrich deje su cargo. En este sentido, la designación dees la noticia más sólida.

Si bien aún no ha habido confirmación oficial, fuentes cercanas al Gobierno confirman que esto sería un hecho.

Alejandra Monteoliva Quién es Alejandra Monteoliva, la señalada como sucesora de Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva es una de las figuras clave en la actual administración, ocupando la estratégica Secretaría de Seguridad de la Nación bajo el liderazgo de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Con una trayectoria profesional profundamente ligada a la gestión de políticas de seguridad, tanto en el ámbito académico como en la función pública, Monteoliva se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por los libertarios en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la región.

Nacida en Córdoba, Argentina, el 30 de agosto de 1970, Monteoliva no es una recién llegada al complejo escenario de la seguridad. Antes de su rol en el Gobierno nacional (asumido en diciembre de 2023), su carrera se desarrolló en diversos frentes, incluyendo: