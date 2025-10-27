QUIÉN SERÁ LA NUEVA MINISTRA DE SEGURIDAD TRAS EL DESEMBARCO DE PATRICIA BULLRICH EN EL SENADO
Luego del aplastante triunfo de La Libertad Avanza, Javier Milei se verá obligado a nombrar a una nueva funcionaria al frente de la cartera de Bullrich.
Quién es Alejandra Monteoliva, la señalada como sucesora de Patricia Bullrich
Alejandra Monteoliva es una de las figuras clave en la actual administración, ocupando la estratégica Secretaría de Seguridad de la Nación bajo el liderazgo de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Con una trayectoria profesional profundamente ligada a la gestión de políticas de seguridad, tanto en el ámbito académico como en la función pública, Monteoliva se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por los libertarios en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la región.
- Gestión Pública en Córdoba: Ocupó puestos relevantes como Directora de Planificación y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial y Directora del Observatorio del Delito y la Violencia.
- Consultoría Internacional: Su experiencia se extiende más allá de las fronteras argentinas. Es ampliamente reconocida por su trabajo como consultora en seguridad pública en países como Honduras y El Salvador, donde colaboró en el desarrollo de políticas que, según ella misma ha señalado, se enmarcan en modelos exitosos de combate al crimen organizado. En este contexto, ha sido mencionada como discípula del general colombiano Óscar Naranjo.
- Ámbito Académico: Ha ejercido una notable influencia en el campo del estudio de la gobernabilidad y la seguridad en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dirigiendo la Especialización en Gobierno Municipal y el Centro de Estudios de Gobernabilidad Local.
Su designación como secretaria de Seguridad fue destacada por la ministra Bullrich por su «probada experiencia» y su conocimiento de los fenómenos criminales transnacionales.