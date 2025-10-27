ATRAPAN A DOS MENORES DE EDAD POR UN VIOLENTO ROBO EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos, de 16 años, fueron atrapados con la catera y el celular sustraídos.

En redes sociales se viralizó un violento robo en calle Arturo Illia al 1600 de Resistencia. Dos personas habrían golpeado a una ciudadana para sustraer sus pertenencias. Agentes de la división Delitos Contra la Propiedad tomaron la investigación y, cerca del mediodía, en calle Ayacucho y calle 9 demoraron a los dos sospechosos.

Ambos fueron atrapados con la cartera y el celular sustraídos, así como cuatro mil pesos en efectivo y varias documentaciones a nombre de la denunciante. Se inició una causa de “supuesto robo y lesiones”.

