LO DEMORARON A MODO PREVENTIVO: TENÍA UN INHIBIDOR DE SEÑAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se incautó la motocicleta en la que circulaba.

Esta mañana, los agentes de la división Delitos Contra la Propiedad del departamento Investigaciones Complejas demoraron a un hombre de 37 años después de que descubrieran que llevaba consigo un inhibidor de señal. La demora se dio a modo preventivo en avenida 9 de Julio al 900, aproximadamente, Resistencia.

Se incautó una motocicleta de 110 cilindradas Siam CB5, una radio portátil, una batería, dos auriculares, un celular, un destornillador, un juego de llaves y poco menos de 3 mil pesos.

Se presume que el ciudadano utilizaría el inhibidor de señal para evitar que conductores pongan la alarma de su vehículo y así poder ingresar y sustraer las pertenencias del interior. Ante este caso, se ruega a los conductores estar atentos y asegurar de que la alarma y el cierre centralizado funcione antes de dejar su auto estacionado.

Relacionado