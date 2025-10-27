La presidenta de la Junta Electoral Nacional del Chaco, Rocío Alcalá, evaluó de manera positiva el desarrollo de las elecciones provinciales de este domingo, marcadas por la implementación de la Boleta Única de Papel. Según la magistrada, la jornada se desarrolló con normalidad y sin mayores inconvenientes, y el escrutinio definitivo comenzará este martes por la tarde.

En declaraciones a CIUDAD TV, Alcalá señaló que la nueva modalidad fue bien recibida por los votantes y permitió un proceso más ágil, sin generar largas filas en las mesas. “A las 8:30 de la mañana, el 100% de las mesas ya estaban constituidas y funcionando normalmente, lo que facilitó que la jornada fuera muy satisfactoria”, destacó.

La jueza camarista detalló que, si bien se presentaron algunos incidentes menores, como dudas de los votantes o casos puntuales de incumplimiento de la prohibición de tomar fotografías dentro de los establecimientos, estos fueron rápidamente subsanados. Además, indicó que la participación fue cercana al 70% en la categoría senadores y alrededor del 64% en diputados, con un bajo porcentaje de votos nulos o impugnados.

Alcalá también resaltó la accesibilidad del sistema para personas con discapacidad, señalando que se implementaron plantillas y dispositivos que permitieron a los votantes ejercer su derecho de manera autónoma.

Por último, confirmó que ahora continuará el trabajo de carga de datos y revisión de urnas, a disposición de los partidos políticos para ejercer el control correspondiente, y que si no surgen inconvenientes, este martes a las 18 horas comenzará el escrutinio definitivo.