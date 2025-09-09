ENTRE EL 3 Y 10 DE SEPTIEMBRE SUSPENDEN TÉRMINOS PARA ORGANISMOS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES DEL PODER EJECUTIVO

El Superior Tribunal de Justicia suspendió términos desde el 3 al 10 de septiembre, inclusive, respecto de los actos procesales de organismo que empleen el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) del Poder Ejecutivo provincial.

La resolución 894/25 se funda en la solicitud hecha por la Secretaría General de la Gobernación en la que invoca una falla técnica por la cual el SGT se encuentra fuera de servicio desde el 3 de septiembre e informa que volverá a estar operativo el jueves 11 de este mes.

La circunstancia anterior constituye una contingencia de fuerza mayor o grave (prevista en el artículo 173 del Código Procesal Civil y comercial) que impide la realización de informes y diligencias necesarias que se llevan a cabo a través de dicho sistema.