JAIR BOLSONARO FUE DECLARADO «GOLPISTA» POR UNO DE LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE BRASIL

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil comenzó este martes a deliberar en el juicio que se le sigue al expresidente Jair Bolsonaro por su rol en lo que fue entendido como un golpe de Estado fallido contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrado tras las elecciones generales de 2022.

Bolsonaro podría ser condenado a 40 años de prisión si es declarado culpable, por lo que no es un detalle menor que el juez del TSJ a cargo de la investigación, Alexandre de Moraes, afirmó que el expresidente de Brasil planeó «detalladamente» el asesinato de Lula da Silva para instaurar una «dictadura».

Durante su participación en la Primera Sala del Tribunal Supremo De Moraes sostuvo que «ese plan está ampliamente comprobado en los autos», y hasta habló de un «exceso de pruebas» contra Jair Bolsonaro.

De Moares se refirió también al plan «Puñal verde y amarillo» -cuya existencia confirmó el general retirado del Ejército Mário Fernandes- que Bolsonaro urdió para asesinar no sólo a Lula da Silva sino también a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Geraldo Alckmin y Luiz Inácio Lula da Silva