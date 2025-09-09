SEGURIDAD Y POLICÍA DEL CHACO ACTUARON DE OFICIO, TRAS LA VIRALIZACIÓN DE UN VIDEO EN VILLA BERTHET

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco informa que tomó conocimiento, a través de la viralización de un video, de una situación donde se acusa a efectivos policiales de agredir a una persona, en la localidad de Villa Berthet.

En primera instancia, el hecho no fue denunciado como así tampoco fue informado a la superioridad, tampoco se iniciaron actuaciones judiciales al respecto, pero en las últimas horas tras entrevistarse con la Fiscal de Investigación Dra. Gisela Oñuk, un joven quien sería la persona agredida realizó la denuncia y posteriormente la magistrada se inhibió sin tomar medida alguna, por lo cual ha tomado intervención la Fiscalía de Derechos Humanos. El joven fue examinado y se aguarda los resultados del médico.

Ante esta circunstancia, y por directiva del Jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Romero, la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Zona Interior Villa Ángela, en primera instancia actuaron de oficio e informaron de inmediato a la Fiscalía de Villa Ángela, dado que no existía denuncia formal registrada en sede policial hasta ese momento. Asimismo, se localizó a la persona presuntamente agredida y se la invitó a radicar la correspondiente denuncia, a lo cual se negó al principio. No obstante, se dejó constancia de la negativa, y la institución policial procedió a comunicar nuevamente la situación a la Justicia.

La autoridad judicial interviniente ordenó que la persona agredida fuera trasladada a sede judicial para ser entrevistada por la fiscal, garantizándose su seguridad y la de su familia por parte de la Directora de Zona Interior Villa Ángela, con el fin de que pudiera declarar libremente, sin temor a represalias, a lo que finalmente accedió y denunció en sede judicial.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo del Dr. Hugo Matkovich, se dispuso que el Órgano de Control Institucional (O.C.I.) inicie de oficio una investigación administrativa, bajo la modalidad de Información Sumaria, a fin de determinar fecha y hora del hecho, si las personas que aparecen en el material fílmico son efectivamente personal policial y el grado de responsabilidad que le correspondiera.

Relacionado