Por qué Lionel Messi no juega hoy en el último partido de la Selección Argentina por Eliminatorias

El equipo confirmado de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Las amarillas, un tema que preocupa en la Selección Argentina

De cara al encuentro en Guayaquil, de este martes a partir de las 20 (hora argentina), la Selección cuenta con diez futbolistas al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. No obstante, el cuerpo técnico se apoya en el reglamento de la FIFA, que establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla no pondría en riesgo la participación de estos jugadores en la Finalissima o el en el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.