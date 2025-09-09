EL PLAZO FINALIZA MAÑANA, 10 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE AL CONCURSO DE INGRESO A LA JUSTICIA EN RESISTENCIA

Mañana miércoles 10 de septiembre finaliza la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo en la primera circunscripción judicial.

Así lo decidió el Superior Tribunal de Justicia a través de la resolución 812/25 en conformidad con el reglamento y programa de examen que fueron aprobados en la resolución 733/25. En tanto que continúa vigente la nómina aprobada en las resoluciones 1.971/19 y 342/20.

La inscripción se realiza únicamente a través del sistema ADITUM en www.justiciachaco.gov.ar. Allí también están disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.

Régimen para personas con discapacidad

El llamado a concurso de ingreso correspondiente al régimen para personas con discapacidad será tramitado oportunamente de forma independiente a esta convocatoria y en el marco de la resolución 776/23 que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad al Poder Judicial de la Provincia Vigente. Así mismo sigue vigente la nómina aprobada a través de la resolución 1.145/22.