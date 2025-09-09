RESISTENCIA QUISO LLEVARSE MERCADERIA SIN PAGAR Y TERMINÓ TRAS LAS REJAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Quedó detenido por supuesto hurto.

Los efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, acudieron a un llamado de emergencia en un comercio ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 825. Allí los empleados demoraron a un hombre de 40 años que tenía escondidos entre sus prendas mercadería e intentaba huir del lugar sin pagar.

Al llegar los motoristas se entrevistaron con el encargado y hablaron con el demorado que sacó de entre su vestimenta dos paquetes de galletitas y un talco.

Por este motivo lo trasladaron a la Comisaria Octava y el encargado del comercio realizó la denuncia.

Relacionado