En un control vehicular, secuestran gran cantidad de mercadería de contrabando

Durante la tarde de este viernes, entre las 17:50 y las 19:50, personal de la Comisaría La Eduvigis llevó adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial N° 90, a la altura del kilómetro 35.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Suran, en el que se trasladaba una importante cantidad de mercaderías de distintos rubros.

Al realizar la inspección correspondiente, se constató que los ocupantes no contaban con la documentación respaldatoria exigida para el transporte legal de los productos.

Mercadería de contrabando.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso la actuación de Aduana Barranqueras. Posteriormente, se notificó a las personas involucradas en la causa por supuesta infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero y encubrimiento de contrabando.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron numerosos elementos, entre ellos, termos, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos para el hogar, parlantes, cámaras de seguridad, auriculares, colchones inflables y otros productos de origen comercial, los cuales quedaron resguardados en la dependencia policial mientras continúan las actuaciones.