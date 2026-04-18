BARRIO ITALIA: AGENTES DETIENEN A HOMBRE CON MOTO ROBADA Y GANZÚA CASERA EN RESISTENCIA

Un hombre de 36 años fue demorado en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Resistencia, donde se recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo y se incautaron elementos de interés para la causa.

El operativo tuvo lugar en la intersección de calles Sierras de Córdoba y Río Tapenagá, en barrio Italia, cuando efectivos observaron a un sujeto intentando encender una motocicleta Honda Wave blanca utilizando una llave falsa tipo ganzúa, confeccionada con un tenedor metálico.

Al ser identificado, el individuo no pudo acreditar la propiedad del rodado, y tras la verificación en el sistema correspondiente, se confirmó que presentaba pedido de secuestro por una causa de hurto reciente, con intervención de Comisaría Séptima.

Durante el procedimiento también se secuestraron un botiquín de primeros auxilios, un matafuegos y un kit de balizas, elementos que el sujeto transportaba en una bolsa.

Además, se investiga su posible vinculación con un hecho difundido en redes sociales, donde un individuo de características similares fue captado forzando un vehículo estacionado y sustrayendo pertenencias.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

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