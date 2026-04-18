ROSARIO: HALLARON MUERTA A UNA PAREJA Y SOSPECHAN DE FEMICIDIO SEGUIDO DE SUICIDIO

Valentín Alcida y Sophia Civarelli, ambos de 22 años, fueron hallados sin vida a pocas cuadras de distancia.

Una joven y su pareja, ambos de 22 años, fueron encontrados muertos a pocas cuadras de distancia en Rosario. Eran estudiantes de Psicología y convivían desde hace pocos meses. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó tras las pericias a los teléfonos celulares que la teoría más concreta sobre el hecho es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

La pareja fue encontrada muerta en dos departamentos a cuadras de distancia en Rosario, Santa Fe.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida compartían pasillos y aulas en la Universidad de Rosario (UNR). Habían decidido unir sus destinos meses atrás, como pareja y convivientes. Y en rigor lo estuvo hasta este viernes, cuando ese destino compartido quedó sellado tristemente: ambos fueron encontrados sin vida, con pocas horas de diferencia y a menos de 15 cuadras de distancia.

La joven fue encontrada en su departamento acostada en la cama con una herida cortante en el cuello. Durante la tarde, la fiscal reportó que la herida no indicaba involucramiento de terceros y que no se encontraron otros signos de violencia o golpes, según indicó Cadena 3. Sin embargo, tras los resultados preliminares de los peritajes, la principal línea investigativa apunta a un femicidio seguido de suicidio, detalló Rosario3.