LAS BREÑAS: DISPARO CON “TUMBERA” EN LAS BREÑAS: UN JOVEN HERIDO Y UN APREHENDIDO

Un joven de 24 años resultó herido con un arma de fuego de fabricación casera en la ciudad de Las Breñas, en un hecho ocurrido en el barrio Progreso.

Según se informó, la víctima recibió disparos en ambos miembros inferiores mientras se encontraba frente a su domicilio. Fue trasladado al hospital local, donde el médico de turno diagnosticó herida de arma de fuego, quedando en observación para estudios complementarios.

De acuerdo a la denuncia, tres sujetos habrían participado del ataque, utilizando una “tumbera”, tras lo cual se dieron a la fuga.

Horas después, personal policial logró la aprehensión de uno de los presuntos autores, de 22 años, quien fue notificado en la causa por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Charata.

En tanto, continúan las tareas investigativas para dar con los otros implicados y secuestrar el arma utilizada.

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