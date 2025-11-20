EL SACERDOTE JUAN REISS ENTREGÓ UNA ESCULTURA DE CRISTO QUE SERÁ ENTRONIZADA EN LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR

Juan José Castelli. En la tarde del 19 de noviembre, el reconocido sacerdote y escultor Juan Reiss realizó la entrega de una nueva obra artística: un Cristo tallado en “tatané”, colocado sobre una cruz de quebracho colorado y acompañado por clavos de algarrobo. La pieza será próximamente entronizada en la Capilla San Isidro Labrador, ubicada en la intersección de las calles España y Dr. Humberto Cichetti, en la ciudad de Juan José Castelli.

La obra, elaborada siguiendo la tradicional técnica chaqueña de tallado en maderas nativas, se suma al amplio legado artístico del padre Reiss, cuyas esculturas se encuentran distribuidas en distintas localidades de la región, en diversas provincias del país e incluso en destinos europeos.

Reiss ha participado en importantes eventos culturales como la Bienal Internacional de Escultores, el Encuentro de Escultores del Impenetrable y Chaco Adentro, donde su trabajo ha sido reconocido por su valor artístico y espiritual.

Una capilla construida “a pulmón”

Desde Pórtico Noticias dialogamos también con integrantes de la comunidad católica de la Capilla San Isidro Labrador, quienes destacaron el esfuerzo colectivo que sostiene el avance de la obra edilicia.

“La construcción la estamos haciendo a pulmón, con el acompañamiento de varios comerciantes locales y parte de la mano de obra de la Municipalidad de Juan José Castelli”, señalaron.

La comunidad espera que la entronización del Cristo de tatané se convierta en un nuevo símbolo de unión, fe y compromiso, no solo para los vecinos del barrio sino para toda la ciudad.

