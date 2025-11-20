ANSES: SE CONFIRMÓ EL CALENDARIO DE PAGOS DE DICIEMBRE PARA LOS JUBILADOS
ANSES confirmó que en diciembre habrá actualización de haberes, aguinaldo y bono de refuerzo para reparar un poco el ingreso de las y los jubilados.
Los aumento confirmado para jubilados en diciembre
La suba previsional quedó formalizada a través del Decreto 274/2024, que establece una actualización mensual según el índice IPC. Para diciembre, el ajuste es del 2,3%, cifra que surge de la variación inflacionaria de octubre informada por el INDEC.
El aguinaldo confirmado para los jubilados
El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando el 50% del haber más alto cobrado entre julio y diciembre. Para quienes reciben el haber mínimo, el monto del medio aguinaldo ronda los $170.091, lo que eleva los ingresos de diciembre por encima de los $580.000 al sumar aumento, refuerzo y SAC.
Calendario de pagos confirmado para diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: 09/12
- DNI 2 y 3: 10/12
- DNI 4 y 5: 11/12
- DNI 6 y 7: 12/12
- DNI 8 y 9: 12/12
Jubilaciones mínimas (SIPA)
- DNI 0: 09/12
- DNI 1: 10/12
- DNI 2 y 3: 11/12
- DNI 4 y 5: 12/12
- DNI 6 y 7: 15/12
- DNI 8 y 9: 16/12
Jubilaciones superiores a la mínima
- DNI 0 y 1: 17/12
- DNI 2 y 3: 18/12
- DNI 4 y 5: 19/12
- DNI 6 y 7: 22/12
- DNI 8 y 9: 23/12