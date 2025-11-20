ANSES: se confirmó el calendario de pagos de diciembre para los jubilados

En diciembre de 2025, ANSES implementará aumentos, medio aguinaldo y bono de refuerzo para jubilados y pensionados, siguiendo la movilidad mensual vigente. El paquete incluye una suba porcentual en los haberes, el 50% del SAC y la continuidad del adicional para quienes cobran el ingreso mínimo, lo que genera una mejora puntual en comparación con noviembre.

Las medidas fueron confirmadas oficialmente y alcanzan tanto al sistema previsional como a pensiones contributivas, no contributivas y otras asignaciones de alcance nacional.

Los aumento confirmado para jubilados en diciembre La suba previsional quedó formalizada a través del Decreto 274/2024, que establece una actualización mensual según el índice IPC. Para diciembre, el ajuste es del 2,3%, cifra que surge de la variación inflacionaria de octubre informada por el INDEC.

Con este incremento, el haber mínimo pasa de $333.150 a $340.812, sin contar el bono de refuerzo. Si se mantiene el adicional de $70.000, el ingreso total se ubica en $410.812. En paralelo, el haber máximo sube de $2.154.737,06 a $2.204.295, mientras que el aumento también repercute en asignaciones como AUH y AUE, que ajustan sus montos según la misma actualización.

El aguinaldo confirmado para los jubilados El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando el 50% del haber más alto cobrado entre julio y diciembre. Para quienes reciben el haber mínimo, el monto del medio aguinaldo ronda los $170.091, lo que eleva los ingresos de diciembre por encima de los $580.000 al sumar aumento, refuerzo y SAC.