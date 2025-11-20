LA LISTA 2 ENCABEZADA POR PAULINO SÁNCHEZ SE PRESENTA PARA LAS ELECCIONES GREMIALES DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

Juan José Castelli. El próximo 5 de diciembre de 2025, en la sede gremial, se llevarán adelante las elecciones para renovar autoridades del sindicato municipal. En esta oportunidad, la Lista 2, encabezada por Paulino Sánchez, competirá representando la propuesta de continuidad bajo el lema “Por lo que hicimos juntos”.

Sánchez, actual referente sindical, buscará renovar su mandato en la Secretaría General para el período 2026–2030, acompañado por un equipo compuesto por trabajadores de distintos sectores del municipio.

Integrantes de la Lista 2

Secretario General: Paulino Sánchez

Secretario Adjunto: Ariel Eduardo Ortiz

Secretario Gremial: Juan Justino Salvatierra

Secretario de Finanzas: Jesús Omar Arriola

Secretario de Acción Social: Tomás Alberto Arriola

Secretario de Actas: Juan Guillermo Escobar

Secretario de Prensa: Alcides Victorio Vázquez

Secretario de Cultura y Deportes: Walter Orlando Flekenstein

Vocales Titulares:

Raúl Argentino Sandoval, Juan Ariel Sánchez, Orlando Yebrasky, Mirta Isabel Gómez

Vocales Suplentes:

Yolanda Ríos, José Luis Romero, Cristian Arnaldo Díaz, Raúl Orlando Benítez

Apoderado: Dr. Juan Marcelo Mercado

Las propuestas de la Lista 2

Desde el espacio encabezado por Sánchez señalaron que su proyecto se sustenta en una línea de continuidad con el trabajo realizado hasta el momento. Entre los principales ejes se destacan:

Mantener al municipio entre los que poseen el sueldo básico más alto del Chaco.

Continuar con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Profundizar las gestiones para el fomento del turismo nacional e internacional.

Seguir apostando a la educación, incluyendo programas de terminalidad del nivel secundario.

Impulsar el pase a planta para los trabajadores en condiciones de acceder al beneficio.

Sostener la política que permite el ingreso de hijos de trabajadores jubilados o fallecidos al plantel municipal.

Fortalecer la contención a los trabajadores originarios, que representan más del 20% del personal.

Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a través del servicio legal del gremio.

Desde la agrupación afirmaron que su mensaje central para esta elección es la continuidad de un trabajo colectivo, bajo el lema: “Para seguir haciendo juntos, votá Lista N°2”.

