EL PROGRAMA “ESCUELAS LIMPIAS” SIGUE AVANZANDO EN LA CIUDAD

👉Con el objetivo de acompañar a las instituciones educativas en el inicio del ciclo lectivo, el Municipio continúa desarrollando el programa “Escuelas Limpias”, una iniciativa que busca garantizar establecimientos en condiciones, tanto en la ciudad como en las delegaciones y la zona rural antes del inicio de clases.

A través de un trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales y las autoridades escolares, se llevan adelante operativos de corte de pasto, desmalezado y acondicionamiento general de los predios educativos 🌿✂️. Estas tareas permiten que estudiantes, docentes y personal educativo comiencen el año escolar en entornos más seguros, limpios y ordenados.

En esta oportunidad, desde el Centro de Gestión Municipal se realizó la intervención en la EEP N° 1003 y en el Jardín de Infantes N° 161, donde se efectuaron trabajos de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes.

Por su parte, el área de Relaciones con la Comunidad llevó adelante tareas de desmalezado en la EES N° 184, reforzando el compromiso de acompañar a cada institución con acciones concretas.

Con este programa, el Municipio reafirma su compromiso con la educación pública, colaborando activamente para que cada escuela cuente con un entorno adecuado y preparado para recibir a la comunidad educativa en este nuevo ciclo lectivo

