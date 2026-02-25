AVANZAN LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Desde la Secretaría de Obras Públicas se continúan llevando adelante importantes trabajos de recambio y mejoramiento del sistema de luminarias en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de optimizar las condiciones del espacio y brindar mayor seguridad a quienes lo utilizan.

Las tareas incluyen la modernización de las luminarias existentes y la colocación de nuevas columnas de iluminación, lo que permitirá contar con sectores más y mejor iluminados

🌙✨. Esta intervención fortalece el predio como punto de encuentro para la comunidad y mejora las condiciones para la práctica de distintas disciplinas deportivas.

Actualmente, el personal municipal se encuentra en la etapa de colocación de las nuevas columnas, avanzando de manera sostenida para completar esta obra que impactará de forma directa en la calidad del espacio público 🛠️.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con el deporte y la recreación, promoviendo espacios seguros, adecuados y preparados para el desarrollo de actividades durante todo el año

