CHARATA: CHOQUE FRONTAL ENTRE DOS CAMIONETAS DEJÓ VARIOS HERIDOS Y UN CONDUCTOR ATRAPADO

Un fuerte incidente vial se registró alrededor de las 14:15 sobre el camino vecinal del «Cementerio Viejo», a unos 6 kilómetros del casco urbano de Charata. El accidente, cuyas causas se investigan, involucró a dos camionetas y movilizó a múltiples equipos de emergencia.

Los vehículos involucrados

La colisión frontal tuvo como protagonistas a una Toyota Hilux blanca, perteneciente a una firma de servicios agrarios y conducida por un joven de 23 años oriundo de Coronel Du Graty (quien resultó con lesiones leves), y una Ford F-100 verde en la que circulaban cuatro personas.

Rescate y asistencia

La peor parte se la llevaron los ocupantes del segundo rodado. Tres de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital local apenas arribó la asistencia médica. Sin embargo, el conductor de la Ford F-100 quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Ante la gravedad de la situación, trabajaron de forma conjunta efectivos de la División Bomberos Interior Charata y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes mediante maniobras de corte y expansión lograron liberar al hombre para su inmediato traslado.

Estado de salud y derivados

Tras el ingreso al nosocomio, se emitieron los primeros partes médicos:

• Un hombre de 36 años, vecino de Las Breñas, sufrió «traumatismo cerrado de tórax y de cráneo», por lo que fue derivado de complejidad al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

• Otro de los ocupantes, un hombre de 60 años también de Las Breñas, presenta «politraumatismos con traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado», siendo derivado a una clínica privada.

Peritajes

En el lugar del hecho se hicieron presentes el Ayudante Fiscal y peritos del Poder Judicial, quienes realizaron las tareas de planimetría y recolección de pruebas para determinar las responsabilidades del siniestro. Personal de la Comisaría Primera de Charata custodió la zona durante el operativo.

