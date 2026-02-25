MÁS ILUMINACIÓN PARA MIRAFLORES
Desde la Municipalidad de Miraflores – Intendencia Rafael Frias seguimos trabajando para mejorar el alumbrado público en distintos sectores de nuestra localidad.
Tareas realizadas:
Reposición y cambio de focos LED
Colocación y reemplazo de fotocélulas
Reparación de contactores
Mantenimiento general de luminarias
Estas acciones permiten optimizar el servicio, brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, y garantizar calles mejor iluminadas durante la noche.
Continuamos recorriendo barrios y avenidas para dar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.