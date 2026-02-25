Mié. Feb 25th, 2026

MÁS ILUMINACIÓN PARA MIRAFLORES

por Redaccion J 1 hora atrás
Desde la Municipalidad de Miraflores – Intendencia Rafael Frias seguimos trabajando para mejorar el alumbrado público en distintos sectores de nuestra localidad.
🔧 Tareas realizadas:
✔️ Reposición y cambio de focos LED
✔️ Colocación y reemplazo de fotocélulas
✔️ Reparación de contactores
✔️ Mantenimiento general de luminarias
Estas acciones permiten optimizar el servicio, brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, y garantizar calles mejor iluminadas durante la noche. 🌙
Continuamos recorriendo barrios y avenidas para dar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

