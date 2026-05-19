EL MUNICIPIO RECUERDA LA IMPORTANCIA DE RESPETAR LAS NORMAS DE ALCANTARILLADO
En el marco de la emergencia hídrica, desde el municipio se informa que se han detectado numerosos casos de vecinos que no cuentan con la construcción adecuada de sus alcantarillas, especialmente en sectores donde se realizaron trabajos de cuneteo para mejorar el drenaje del agua.
Estas situaciones representan una falta importante, ya que perjudican directamente a otros vecinos y afectan el normal escurrimiento del agua, agravando los anegamientos en distintos sectores de la ciudad.
Por ello, se solicita a toda la comunidad:
Respetar las medidas reglamentarias para la construcción de alcantarillas.
No obstruir cunetas ni desagües con tierra, malezas o materiales de construcción.
Mantener limpios los canales y desagües domiciliarios.
Estas acciones son fundamentales para colaborar ante precipitaciones intensas y evitar complicaciones mayores.
Asimismo, se insta a los vecinos a denunciar a quienes tapen cunetas, alcantarillas o canales, ya que estas acciones alteran el normal escurrimiento del agua y generan serios inconvenientes durante contingencias climáticas.
También se recuerda que los vecinos pueden acercarse a la oficina de Obras Particulares del municipio para asesorarse sobre las medidas y secciones correspondientes para la construcción de sus desagües.
Entre todos, con compromiso y responsabilidad, podemos reducir el impacto de cualquier emergencia climática y cuidar a toda la comunidad.