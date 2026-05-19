LA FERIA DE LOS MARTES VOLVIÓ Y YA ES UN CLÁSICO ESPERADO POR LOS VECINOS
Con gran acompañamiento de la comunidad, regresó la tradicional Feria de los Martes en la Plaza Central San Martín, un espacio que reúne a productores locales y emprendedores ofreciendo productos frescos y de elaboración artesanal directamente de la quinta a la mesa de los vecinos.
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Juan José Castelli busca fortalecer la economía local y brindar a la comunidad la posibilidad de acceder a alimentos frescos y de calidad a precios accesibles.
En esta primera jornada, los vecinos pudieron encontrar puestos de verduras, hortalizas, frutas de estación, plantas ornamentales, chacinados, lácteos y miel, entre otros productos regionales.
La secretaria de Producción, Jessica Kloster, destacó la importancia de estas ferias que continúan creciendo día a día y permiten acercar productos frescos del campo a la ciudad, generando además oportunidades para pequeños productores y emprendedores locales.