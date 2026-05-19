SAENZ PEÑA DEMORAN A UN HOMBRE POR PRESUNTO HOSTIGAMIENTO Y CONDUCTA INDEBIDA

Intervino Comisaria tercera en el marco del Operativo “LINCE”

Esta madrugada alrededor de las 3, una mujer de 35 años denunció que un masculino habría ingresado al patio delantero de su domicilio tras abrir el portón de acceso, manifestando gritos hacia la vivienda y golpeando la puerta y ventanas, además de manipular el picaporte, provocando temor a la mujer.

La denunciante indicó que, al salir posteriormente a la vereda, observó a un vecino del sector, a quien señaló como presunto autor del hecho, agregando que no se trataría de un episodio aislado, sino de situaciones reiteradas de hostigamiento.

Ante esta situación la damnificada brindo las características del supuesto agresor .En consecuencia, y en el marco del Operativo “LINCE” personal policial procedió a la demora de un masculino de 54 años, quien fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial.

Se dio intervención al magistrado actuante, continuándose con las diligencias correspondientes.

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