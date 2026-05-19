CHACO PARTICIPÓ DE UNA NUEVA REUNIÓN DEL COFESA PARA FORTALECER EL SISTEMA SANITARIO FEDERAL

El ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodríguez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada en Buenos Aires junto a sus pares de todo el país y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Durante el encuentro, las autoridades sanitarias firmaron un acta de compromiso destinada a fortalecer el abastecimiento de insumos estratégicos y optimizar el funcionamiento del sistema sanitario federal, con el objetivo de garantizar una respuesta más eficiente y equitativa en todas las jurisdicciones.

En ese marco, se ratificó la continuidad del financiamiento de planes y programas vinculados a medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. Además, se remarcó la necesidad de que Nación garantice de manera urgente el abastecimiento de estos insumos esenciales.

Desde la cartera sanitaria destacaron que Chaco fue una de las provincias pioneras en priorizar una mirada territorial para el acceso a estos tratamientos, promoviendo políticas públicas que permitan asegurar la atención de los pacientes en toda la provincia.

Asimismo, se informó que los medicamentos e insumos analizados presentan una proyección anual del 27,3% por encima de los niveles del año pasado, con el propósito de garantizar la continuidad de las prestaciones y responder a la creciente demanda.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos vinculados a la recepción, distribución y gestión de insumos estratégicos, buscando reducir los tiempos de entrega y asegurar que los tratamientos lleguen oportunamente a cada paciente.

En relación con la campaña de vacunación antigripal, el ministro Mario Lugones instó a las provincias a fortalecer sus capacidades de gestión y atención sanitaria para mejorar las coberturas en los distintos grupos de riesgo.

Finalmente, durante la reunión también se trataron temas vinculados a los cambios en el Sistema Nacional de Sangre y los avances impulsados por la Comisión Nacional de Bioética.

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