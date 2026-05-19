JAVIER MILEI CRUZÓ A VIVIANA CANOSA EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON LIZY TAGLIANI: “BASURA INMUNDA REPUGNANTE”

El mismo día que la Justicia archivó la fuerte denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, esta última recibió un premio Martín Fierro y lanzó un fuerte discurso contra la conductora y periodista. Javier Milei se sumó a las críticas desde sus redes sociales.

Todo comenzó en abril del año pasado, cuando Viviana, que en este tiempo estaba al frente del ciclo Viviana con vos (El Trece), acusó públicamente a Lizy de ladrona y de organizar fiestas con menores de edad, entre otras cosas.

Acto seguido, la entonces conductora de La peña de Morfi (Telefe) salió a hacerle frente a estas polémicas acusaciones y se mostró angustiada y preocupada por cómo podían afectar el proceso de adopción de su hijo Tati, que estaba transitando junto a su marido, Sebastián Nebot.

A pesar de esto, la periodista se presentó en Comodoro Py donde amplió su denuncia e incluso dio más nombres, como los de Florencia Peña, La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular y Costa, según trascendió en aquel momento.

Un año después, finalmente la Justicia resolvió archivar la denuncia por falta de pruebas, ya que los testigos no se presentaron a declarar.

El mismo día, Lizy recibió un premio por su labor en La peña de Morfi y al subir al escenario lanzó un fuerte discurso contra su denunciante.

«Una familia que he estado muchísimo tiempo intentando conseguir y darle una oportunidad a un niño de darle una familia, y en un momento, algunos de los que deben estar mirando, o no, se cagaron en eso«, comenzó diciendo.

Frente a los invitados a la ceremonia, Tagliani lamentó: «Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que yo era chorra, pedófila, que me dedicaba a la trata de personas, sin pensar que más allá del amor, más allá de lo que soy, soy el producto de una familia honrada y decente«.

Lizy Taglini y su marido Sebastián Nebot en la entrega de premios Martín Fierro 2026.

«Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia», agregó.

La reacción de Lizy Tagliani tras ganar el Martín Fierro: “Jamás pienso los discursos”

Para cerrar, lanzó otra indirecta para Viviana, sin mencionarla: «Aguante la peña, aguante la música, aguante la televisión y aguante la buena información, seria y responsable».

Javier Milei también apuntó contra Viviana Canosa

El Presidente destacó el discurso de Lizy Tagliani y aprovechó para criticar fuertemente a la periodista.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el dirigente libertario publicó: «¿Me estás diciendo que MIERDOSA denunció y acusó a un montón de personas sin pruebas? La verdad no me sorprende».

El fuerte posteo de Javier Milei contra Viviana Canosa, la apodó «mierdosa». Foto: Twitter

«Además, siendo periodista del 95% no debería llamarnos la atención… BASURA INMUNDA REPUGNANTE«, agregó.

En otro posteo, retuiteó el discurso de Lizy Tagliani en los premios Martín Fierro y repitió el apodo que le puso a Canosa: «Mierdosa, teléfono…».

Luego, retuiteó otros posteos en esa red social contra Viviana, uno de un usuario que la apodaba «pautosa».