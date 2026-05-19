Gabriel Heinze hace historia en Inglaterra: es el primer argentino en ganar la Premier League con el Arsenal

El selecto grupo de los argentinos ganadores en el Arsenal

En los 139 años de vida que ostenta la institución londinense desde su fundación en diciembre de 1886, los futbolistas de nuestro país han tenido pasos contados pero significativos. Con la medalla de la Premier en su pecho, el nacido en Crespo se transformó en el tercer argentino en levantar un trofeo oficial con el club, uniéndose a una mesa sumamente exclusiva:

Nelson Vivas: El exlateral derecho de la Selección (retirado en Quilmes en 2006) formó parte del plantel de Arsène Wenger que conquistó de forma consecutiva la Community Shield en las ediciones de 1998 y 1999 .

Emiliano «Dibu» Martínez: El hoy arquero estrella de la Scaloneta tuvo su momento de gloria absoluta con el buzo de los Gunners en el año 2020, siendo el héroe y pilar fundamental para la obtención de la FA Cup y la posterior Community Shield.

La actividad y la ambición para Heinze y el cuerpo técnico del Arsenal no se detienen con el festejo doméstico. Con la Premier League guardada bajo llave en las vitrinas a falta de una jornada, los cañones del club apuntan ahora de forma unánime al plano internacional. En pocos días, el conjunto inglés viajará para disputar la segunda final de UEFA Champions League de toda su historia, buscando tomarse revancha de aquella lejana edición de 2006 donde cayeron ante el Barcelona de Ronaldinho y sellar una temporada 2025/26 que ya es absolutamente perfecta.