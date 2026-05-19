El golazo de Enzo Fernández para Chelsea que complica al Tottenham de Cuti Romero

Para colmo de males, los Spurs debieron afrontar este duelo crucial sin su máximo valuarte defensivo: Cristian «Cuti» Romero. El central cordobés se encuentra entre algodones recuperándose de una dolencia física y apuntando todos sus cañones a estar al 100% para el inicio del Mundial 2026 bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Sin el temperamento del ex-Belgrano, la zaga compuesta por Micky van de Ven y Kevin Danso hace agua ante cada arremetida azul.

En la vereda de enfrente, la victoria parcial le devuelve la sonrisa a un Chelsea que vivió semanas institucionales sumamente movidas. El conjunto de Londres viene de sacudir por completo el mercado europeo de entrenadores al anunciar oficialmente el desembarco de Xabi Alonso, quien asumirá el cargo el próximo 1° de julio con un contrato por cuatro temporadas, tras el interinato de Calum McFarlane.