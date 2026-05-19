INTENTÓ EVADIR UN CONTROL POLICIAL Y TERMINÓ DEMORADO

El procedimiento se realizó pasadas las 12 durante un operativo llevado adelante por efectivos antinarcóticos en el barrio Municipal.

Durante el control vehicular, el conductor de una motocicleta intentó darse a la fuga a gran velocidad al advertir la presencia policial, desobedeciendo las órdenes de detención. Tras una breve persecución, los agentes lograron demorarlo antes de que ingresara a una vivienda de familiares.

En medio del procedimiento, varias personas intentaron obstaculizar el accionar policial e ingresaron el rodado a una propiedad de la zona. Ante esta situación, el personal optó por retirarse del lugar para resguardar la integridad física de los presentes.

Por disposición del Juzgado de Faltas, el joven fue notificado de su detención por infracción al Código de Faltas Provincial.

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