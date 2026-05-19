OBRAS PÚBLICAS REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR EN ESPACIOS COMUNITARIOS
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través del área de Obras Públicas, continúa trabajando en el mantenimiento, refacción y pintura en las oficinas del Punto Digital, un espacio estratégico que brinda importantes servicios y herramientas a la comunidad.
Personal municipal trabaja en el mejoramiento de la infraestructura y acondicionamiento general del lugar, con el objetivo de ofrecer espacios más cómodos, seguros y adecuados para los vecinos que diariamente utilizan este servicio.
Asimismo, también se realizan tareas de pintura y mantenimiento en el Paseo de los Artesanos, contribuyendo al embellecimiento y cuidado de uno de los espacios recreativos y culturales de la ciudad.
Desde el municipio destacaron la importancia de continuar recuperando y preservando los espacios públicos, pensando siempre en el bienestar de los castelenses y en seguir construyendo una ciudad más ordenada, cuidada y agradable para todos.