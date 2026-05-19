RED APRENDE: INICIÓ FORMACIÓN PARA LA PRÁCTICA EN CONTEXTO DE ENCIERRO «DOCENTES QUE TRANSFORMAN»

El Ministerio de Educación de la Provincia dio inicio a la capacitación “Formación para la práctica en Contextos de Encierro: Docentes que transforman”, en el marco del Programa de Formación Docente Continua, Gratuita y en Servicio Red Aprende. La propuesta se desarrolló de manera virtual y fue transmitida en vivo a través del canal de Youtube de la plataforma Somos Futuro.

La capacitación está destinada a docentes de Educación en Contexto de Encierro de los niveles Primario y Secundario, bibliotecarios, auxiliares docentes de la modalidad y docentes sin cargo de toda la provincia. Hasta el momento, cerca de 3.000 docentes se inscribieron en este trayecto formativo, que además permanece abierto a nuevos participantes interesados en la temática.

La propuesta cuenta también con un aula virtual en la plataforma educativa ELE, donde se desarrollarán las actividades y contenidos del curso.

La primera jornada estuvo a cargo del director de Educación en Contexto de Encierro, César Ocampo, junto a las capacitadoras Gabriela Scheinin y Alicia Medina. Además, acompañó el director de Educación Superior, Luis Monzón.

En la apertura, Monzón destacó que “esta propuesta se ofrece por primera vez para esta modalidad y forma parte de los trayectos de capacitación en el marco de la política educativa de Formación Docente Continua”. Asimismo, señaló: “Esperamos que se pueda aprovechar esta capacitación y llevar estas herramientas que nos ofrecen al aula para mejorar los resultados de los aprendizajes”.

Por su parte, César Ocampo remarcó que “esta formación busca brindar herramientas necesarias a los docentes, para que la educación trascienda los muros y llegue a los estudiantes”. Además, explicó que en esta primera clase se abordaron “los primeros lineamientos teóricos y el quehacer docente en estos espacios”.

El funcionario también agradeció la participación de autoridades del Servicio Penitenciario Provincial y Federal, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la importancia de fortalecer los espacios de aprendizaje en contextos de encierro. “Este es un gran paso que da el Ministerio de Educación para poder capacitar a todos los docentes de la modalidad y también a la población interesada en esta temática. Hoy contamos con casi 3.000 participantes, lo que demuestra el impacto que generó esta propuesta dentro de las instituciones educativas”, expresó Ocampo.

Finalmente, la capacitadora Gabriela Scheinin, integrante del equipo técnico pedagógico de Educación en Contextos de Encierro, sostuvo que “esta capacitación es muy importante porque busca fortalecer el conocimiento y enriquecer el trayecto a través del intercambio de experiencias de los docentes de esta modalidad, para luego volcarlo en las aulas”.

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