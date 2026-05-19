RESISTENCIA: UN POLICÍA FUE HALLADO MUERTO CON UN DISPARO DE ARMA DE FUEGO

Un efectivo de la Policía del Chaco fue hallado sin vida este martes por la mañana, en la zona sur de Resistencia, en un hecho que es investigado por las autoridades judiciales y policiales.

La situación fue reportada alrededor de las 7.20, luego de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un hombre herido por un disparo de arma de fuego en inmediaciones de calle Lisandro de la Torre y Cuba.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima era el sargento de Policía Hernán Quintana.

De inmediato se dio intervención a personal de la Comisaría Séptima Metropolitana, a la División Medicina Legal y al Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizaron las primeras pericias para establecer las circunstancias del hecho.

Además, trabajó en el lugar el móvil tanatológico de la División Bomberos, encargado del traslado del cuerpo para las actuaciones correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las principales hipótesis es que el efectivo se habría quitado la vida, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmar lo ocurrido.