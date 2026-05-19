Mar. May 19th, 2026

MIRAFLORES 13° EDICIÓN COPA PALO SANTO 

por Redaccion J 59 minutos atrás
Durante el viernes, sábado y domingo se vivió una verdadera fiesta del fútbol en el Polideportivo Municipal de Miraflores, con la realización de la
13° Edición de la Copa Palo Santo, organizada por el Club Barrio Unido.
Desde la Municipalidad de Miraflores, Intendencia Cdor Rafael Frias, acompañó y apoyó este importante evento deportivo que reunió a equipos, familias y público de toda la zona, fortaleciendo el deporte y la unión de nuestra comunidad.
🗣️ El Intendente Cdor. Rafael FRIAS expresó:
“Seguimos acompañando cada actividad deportiva porque el deporte une, contiene y genera oportunidades para nuestros jóvenes. Felicito a la organización, a los equipos participantes y al público por vivir un torneo con respeto y compañerismo.”
🏅 Equipos Ganadores:
🥉 3° Puesto: Los Piratas
🥈 2° Puesto: El Tiro
🏆 Campeón: Stylo
⭐ Jugadores Destacados:
⚽ Mejor Jugador: Facundo Palacio – Club Stylo
🥅 Goleador: Brahian Luna – El Chulo
🧤 Mejor Arquero: Pato Ávila – Stylo
👏 Felicitamos a todos los equipos participantes y agradecemos al público presente por acompañar y disfrutar de un gran fin de semana deportivo.

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