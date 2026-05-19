ABEL FURLÁN, TITULAR DE LA UOM, ADVIRTIÓ SOBRE LA CRISIS INDUSTRIAL Y PIDIÓ AVANZAR HACIA UN PARO GENERAL
El titular de la UOM denunció la pérdida de miles de empleos, el cierre de empresas y el deterioro salarial, y apuntó contra la política económica del Gobierno.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, habló advirtió sobre el agravamiento de la crisis industrial, denunció una fuerte pérdida de empleo en el sector y reclamó avanzar hacia un paro general.
«Ya se cumplió el cierre de la empresa número 25.000 en lo que va del gobierno de Milei, y la UOM perdió 24.000 trabajadores. No son trabajadores cualquiera, son trabajadores calificados, formados, con oficio, y eso están destruyendo», señaló en diálogo con Radio 10.
En esa línea, planteó que sin un cambio de rumbo no hay salida para el sector: «Si no hay un giro drástico en la política económica, con límites a la apertura y un aumento salarial urgente, no habrá ninguna posibilidad de sostener el entramado productivo ni de avanzar hacia un círculo virtuoso».
«Están repitiendo el mismo ‘cuento de la reconversión’ que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó.
Además, cuestionó el rumbo económico del oficialismo y aseguró que «se apunta a desmantelar el entramado productivo para beneficiar a unos pocos y al sector financiero, en perjuicio de la industria nacional».
En materia salarial, denunció las limitaciones en las negociaciones paritarias y la pérdida de poder adquisitivo: «No se pueden sostener salarios que apenas alcanzan para cubrir diez días de comida. Vas a discutir paritarias y la Secretaría de Trabajo te impone una pauta muy por debajo de lo que marca la inflación real», apuntó.
«No tiene nada que ver con lo que pasa en la góndola o en los servicios. Así es imposible responder a las demandas salariales», agregó.
En paralelo, el dirigente gremial pidió una reacción más firme del movimiento obrero: «El sindicalismo tiene que salir a luchar, plantarse. Hay que defender lo que está en juego: la dignidad, la soberanía y la democracia. El objetivo final es el sometimiento del pueblo para que unos pocos se queden con los recursos naturales», sostuvo.
«Hay que discutir un paro general. ¿Qué más tiene que pasar? Apalean a los jubilados, no permiten discutir paritarias, los salarios no alcanzan y el sistema de salud está colapsado», concluyó.