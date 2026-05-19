SAENZ PEÑA INVESTIGAN LA PROCEDENCIA DE UN HORNO ELÉCTRICO ABANDONADO EN LA VÍA PÚBLICA

Se iniciaron tareas investigativas para dar con el propietario.

Esta madrugada, alrededor de las 3, personal de la Comisaría Sexta se encontraba realizando recorridas de prevención por el barrio ex aeroclub en el marco de un operativo denominado lince.

Al llegar a la intersección de calle 35 esquina 0 y 2, observaron a un sujeto que trasladaba a pie un objeto metálico de forma rectangular, al percatarse de la presencia del móvil policial el mismo abandonó lo que traía y se dio a la fuga perdiéndose de vista.

Finalmente, se procedió al formal secuestro en el lugar de un horno eléctrico, color negro, con dos bandejas redondas metálicas, una bandeja cuadrada de metal y un soporte agarre para bandeja.

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