SERVICIOS PÚBLICOS INTENSIFICA TAREAS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CIUDAD
Luego de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante importantes trabajos de barrido y limpieza en las calles pavimentadas de la ciudad.
Las lluvias dejaron como consecuencia una importante acumulación de tierra, barro y polvo sobre distintas arterias, por lo que cuadrillas de barredores municipales trabajan intensamente para recuperar y mantener en condiciones las principales vías de circulación.
Asimismo, la tierra y los residuos que se acumulan producto de estas tareas son retirados con maquinarias y camiones, permitiendo dejar los sectores intervenidos en óptimas condiciones para vecinos y conductores.
Desde el municipio se solicita a la comunidad transitar con precaución en las zonas donde se encuentran trabajando los operarios municipales, colaborando de esta manera con el normal desarrollo de las tareas.
Estas acciones forman parte del compromiso permanente del municipio para mantener limpia y ordenada la ciudad, especialmente luego de los fenómenos climáticos que afectan la infraestructura urbana.