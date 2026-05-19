Mar. May 19th, 2026

SERVICIOS PÚBLICOS INTENSIFICA TAREAS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CIUDAD

por Redaccion J 2 horas atrás
Luego de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante importantes trabajos de barrido y limpieza en las calles pavimentadas de la ciudad.
🌧️ Las lluvias dejaron como consecuencia una importante acumulación de tierra, barro y polvo sobre distintas arterias, por lo que cuadrillas de barredores municipales trabajan intensamente para recuperar y mantener en condiciones las principales vías de circulación.
🚛 Asimismo, la tierra y los residuos que se acumulan producto de estas tareas son retirados con maquinarias y camiones, permitiendo dejar los sectores intervenidos en óptimas condiciones para vecinos y conductores.
⚠️ Desde el municipio se solicita a la comunidad transitar con precaución en las zonas donde se encuentran trabajando los operarios municipales, colaborando de esta manera con el normal desarrollo de las tareas.
🤝 Estas acciones forman parte del compromiso permanente del municipio para mantener limpia y ordenada la ciudad, especialmente luego de los fenómenos climáticos que afectan la infraestructura urbana.

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