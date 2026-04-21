Mar. Abr 21st, 2026

EL INTENDENTE PÍO SANDER AGRADECE LA COLABORACIÓN DE DEL MUNICIPIO DE LA LEONESA

por Redaccion J 8 horas atrás
📌El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, expresó su agradecimiento al intendente de La Leonesa, José Carabajal, por su colaboración y predisposición ante la emergencia climática, acercándose a la ciudad con dos bombas arroceras de gran potencia que contribuirán a acelerar el drenaje del agua acumulada.
👉Este fenómeno climático afectó a toda la región, provocando importantes anegamientos en distintas localidades, con registros que superan los 250 mm de precipitaciones.
✅El trabajo conjunto y solidario entre municipios resulta fundamental para dar respuesta a este tipo de situaciones extraordinarias.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com