EL INTENDENTE PÍO SANDER AGRADECE LA COLABORACIÓN DE DEL MUNICIPIO DE LA LEONESA
El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, expresó su agradecimiento al intendente de La Leonesa, José Carabajal, por su colaboración y predisposición ante la emergencia climática, acercándose a la ciudad con dos bombas arroceras de gran potencia que contribuirán a acelerar el drenaje del agua acumulada.
Este fenómeno climático afectó a toda la región, provocando importantes anegamientos en distintas localidades, con registros que superan los 250 mm de precipitaciones.
El trabajo conjunto y solidario entre municipios resulta fundamental para dar respuesta a este tipo de situaciones extraordinarias.