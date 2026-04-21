AVANZAN LAS TAREAS DE DRENAJE CON EQUIPAMIENTO DE ALTA CAPACIDAD

Ya se encuentran en funcionamiento las bombas arroceras de gran capacidad, aportadas por Jorge Carabajal, de La Leonesa, con un caudal de evacuación de hasta 1.800.000 litros de agua por hora, reforzando las tareas de desagüe en la ciudad.

Este aporte se da en el marco del trabajo conjunto para hacer frente a la emergencia hídrica que afecta a la región.

El intendente Pío Sander supervisó los trabajos junto a su par de La Leonesa, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Obras Públicas Lucas Rach y personal municipal, coordinando acciones para optimizar el drenaje y dar respuesta.