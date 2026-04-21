VILLA RÍO BERMEJITO: El GOBERNADOR ZDERO REFUERZA EL TRABAJO ARTICULADO EN TERRITORIO

El gobernador Leandro Zdero, luego de encabezar en Juan José Castelli el operativo de asistencia integral junto a las distintas áreas del Gobierno, se trasladó esta noche hasta Villa Río Bermejito, otra de las localidades afectadas por las lluvias.

Allí, fue recibido por el intendente local, Omar Reis, con quien supervisó los trabajos que se vienen realizando y coordinó nuevas acciones para reforzar la asistencia.

En este marco, Zdero remarcó la importancia de la presencia del Estado en momentos críticos: “Estamos donde tenemos que estar, al lado de cada familia afectada. Sabemos que la situación es difícil y por eso dispusimos un operativo integral para dar respuestas rápidas y concretas”.

Asimismo, el gobernador aseguró que se continuará trabajando de manera articulada: “Todas las áreas del Gobierno están comprometidas en esta emergencia. Vamos a seguir reforzando la asistencia, con recursos y acompañamiento permanente hasta que cada vecino pueda recuperar la normalidad”.

Por su parte, el intendente Omar Reis valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial: “Es fundamental contar con el respaldo del Gobierno en este momento. La presencia del gobernador y su equipo nos permite coordinar mejor las acciones y llegar con más ayuda a las familias que realmente lo necesitan”.

En la misma línea, Reis destacó el trabajo conjunto: “Estamos trabajando de manera articulada para atender cada situación particular. Sabemos que hay mucho por hacer, pero con este acompañamiento podemos dar respuestas más rápidas y efectivas”.

El Gobierno provincial continuará desplegando operativos en las zonas afectadas, con asistencia directa, relevamiento de daños y acciones coordinadas para mitigar el impacto de las lluvias en las comunidades más vulnerables.

El trabajo integral es articulado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño en conjunto con todos los ministros, secretarios, subsecretarios y distintos organismos como APA, Vialidad Provincial, la subsecretaría de Protección Civil, Sameep y Secheep que también intervienen en las distintas localidades afectadas.

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