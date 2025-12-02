EL INSTITUTO DEL DEPORTE REALIZARÁ UNA MUESTRA ANUAL CON ACTIVIDADES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, el Instituto del Deporte Chaqueño llevará adelante una gran muestra de actividades deportivas y recreativas en el playón central del Polideportivo, ubicado en Padre Cerqueira 2150. La propuesta, organizada por el área del polideportivo, será abierta al público con entrada libre y gratuita.

La jornada tiene como objetivo mostrar el trabajo desarrollado durante todo el año por los distintos grupos y profesores que integran la amplia oferta deportiva del Instituto. Se realizarán exhibiciones de fútbol, vóley, básquet, gimnasia, yoga, artes marciales y boxeo, disciplinas que forman parte de la agenda permanente de formación y entrenamiento ofrecida por el organismo.

La actividad contará con la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que asisten regularmente a los talleres, quienes podrán compartir con la comunidad los avances logrados, los entrenamientos y el acompañamiento brindado por los equipos técnicos del Instituto.

Como cierre de la jornada, se llevará a cabo una master class de zumba dirigida por los profesores del programa, una propuesta recreativa que busca promover el movimiento y la actividad física saludable. La clase será abierta para todas las personas presentes, sin necesidad de inscripción previa.

Además, durante la actividad se dispondrán espacios de información y asesoramiento acerca de los diferentes programas del Instituto del Deporte, incluyendo disciplinas según edades, horarios disponibles, modalidades de entrenamiento y requisitos para iniciarse en cada actividad. Todas las propuestas que se desarrollan en el polideportivo son completamente gratuitas y están orientadas a fortalecer el acceso al deporte, fomentar hábitos saludables y promover la inclusión social a través del movimiento.

Desde el Instituto del Deporte destacaron que este tipo de encuentros permiten visibilizar el compromiso de profesores, alumnos y familias, así como reafirmar el rol del Estado en el acompañamiento y desarrollo del deporte comunitario en toda la provincia.

