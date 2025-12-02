DARÍO BENEDETTO CONFESÓ QUE ESTUVO AL BORDE DEL RETIRO: «NO QUIERO MÁS QUILOMBOS»

Pipa dejó en claro que su deseo es continuar en el fútbol argentino, pero puso condiciones: “Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar jugando al fútbol”. Además, descartó mudarse a equipos del interior por una razón personal: quiere mantenerse cerca de sus hijos. “En Boca me hubiese querido retirar, pero no se dio”, admitió, dejando cerrada —al menos por ahora— la puerta para un tercer ciclo en el Xeneize.