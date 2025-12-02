CHACO TRES CASOS DE ABIGEATO RESUELTOS POR LOS RURALES

Los efectivos intervinieron en tres diferentes hechos en los que recuperaron los animales denunciados.

Entre las 11 y las 13 de hoy, los rurales de tres divisiones distintas lograron recuperar animales denunciados como sustraídos. Primero hallaron a seis caprinos que fueron denunciados como sustraídos en Resistencia. También, cerca de Puerto Tirol, hallaron una vaca denunciada como sustraída desde un campo en Colonia Popular. Por último, los rurales de Machagai recuperaron una vaquilla sustraída en la noche de ayer.

En el primer caso, los agentes del departamento Seguridad Rural Metropolitana incautaron seis caprinos que deambulaban sueltos por prolongación avenida Juana Azurduy de Resistencia. Estos pertenecían a un ganadero que denunció la sustracción de 10 caprinos y un bovino. Todavía investigan para dar con los animales restantes.

Más tarde, agentes de la división Rural de Colonia Popular incautaron y devolvieron una vaca. Esta fue denunciada por una mujer de 53 años y los agentes la encontraron por Ruta Nacional 16 al kilómetro 27 (Puerto Tirol).

Por último, el personal de Operaciones Rurales de Machagai esclareció otro hecho de abigeato cuando hallaron una vaquilla que fue denunciada como sustraída en la noche de ayer. El animal fue encontrado en un campo abierto cerca de Colonia Aborigen.

