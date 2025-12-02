STJ PARTICIPÓ DE LA CONFERENCIA «HACIA UN CÓDIGO PENAL MODERNO PARA ARGENTINA»

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle, y su par Enrique Varela, participaron de la conferencia «Hacia un Código Penal moderno para Argentina» que tuvo lugar en el aula magna del edificio histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

El evento tuvo como expositores al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y al presidente de la comisión para la reforma del Código Penal de la Nación, Jorge Buompadre. La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, la Academia Argentina de Ciencias Penales, Librería ConTexto y Fundación Formarte.

La ocasión también sirvió para el lanzamiento del libro «Hacia un nuevo Código Penal», autoría de Buompadre, que fue presentado por el titular de la cartera de justicia de la Nación.

Estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, Juan José López de Simoni; el consejero de la Magistratura del Chaco, Ricardo Urturi; el presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes, Juan Manuel Bobadilla y la vicepresidente, Carolina Grillo. Además, el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, el titular de Contexto y Formarte, Rubén Duk, representantes del Ministerio Público Fiscal, jueces de garantía, defensores oficiales, profesores de la UNNE, invitados especiales, estudiantes, abogadas, abogados y público en general.